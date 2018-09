Nach Todesfall in Köthen Stahlknecht: Bis zu 500 Personen aus der rechten Szene

Genauer Hergang der Auseinandersetzung weiter offen

Stahlknecht zufolge ist er am frühen Sonntagmorgen von dem Vorfall in Köthen informiert worden. Kurz darauf sei sein Ministerium arbeitsbereit gewesen. Man habe die Landesbereitschaftspolizei alarmiert und Kräfte aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei angefordert. Noch am Sonntagvormittag habe er mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) telefoniert.

In Köthen seien Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen und der Bundespolizei im Einsatz gewesen. Ihre Zahl habe in einem hohen dreistelligen Bereich gelegen.

Wir ermitteln in alle Richtungen und werden die in der Öffentlichkeit kursierenden Geschehensabläufe weder bestätigen noch dementieren. Justizministerin Keding (CDU)

Doch es gab kaum neue Details zu dem, was in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag geschehen ist, bevor der 22-Jährige – wie es der mündlich an die Staatsanwaltschaft übermittelte Obduktionsbericht sagt – einem Herzversagen erlag. Zum genauen Tathergang am späten Sonnabendabend wollten der Innenminister, die Justizministerin und auch der zuständige Oberstaatsanwalt nichts Neues sagen. Justizministerin Keding: "Wir ermitteln in alle Richtungen und werden die in der Öffentlichkeit kursierenden Geschehensabläufe weder bestätigen noch dementieren."