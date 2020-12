Corona-Schutzmaßnahmen vor den Feiertagen Probleme bei der Verteilung von FFP2-Masken in Apotheken

Man kann sich vorstellen, was das heißt, wenn plötzlich innerhalb von wenigen Tagen 19.000 Apotheken in Deutschland Masken bestellen – und das in einer Zeit, in der die Versandlogistik ohnehin schon im Weihnachtsgeschäft am Limit arbeitet.

Jens-Andreas Münch, Präsident Apothekenkammer Sachsen-Anhalt