Landwirtschaft und Schifffahrt Anhaltende Trockenheit macht Probleme

Die anhaltende Trockenheit macht in Teilen Sachsen-Anhalts Probleme. Betroffen sind vor allem die nördliche Hälfte und der Osten des Landes. Nach Informationen des MDR-Wetterstudios hat es in der Magdeburger Börde und der Altmark seit dem 19. Mai nicht mehr geregnet. Anders sieht es in südlicheren Regionen aus. Im Salzlandkreis fielen am Donnerstag 13 Liter Regen.

In den Landkreisen Stendal, Jerichower Land und Wittenberg sowie im Altmarkkreis Salzwedel und in der Nordhälfte des Kreises Börde gilt aktuell die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Nach Angaben des Landeszentrums Wald dürfen Wälder dort nicht mehr abseits der Wege betreten werden. Über die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe informiert das Landeszentrum Wald online – und auch über eine kostenlose App.

Die Ihlegärten müssen mit Trinkwasser bewässert werden. Bildrechte: Landesgartenschau Burg 2018 GmbH

Zu schaffen macht die trockene Periode unter anderem den Gärtnern bei der Landesgartenschau in Burg. Wie MDR SACHSEN-ANHALT von der Laga-Gärtnerei erfuhr, müssen die Mitarbeiter derzeit in etwa doppelt so viel gießen wie sonst. Statt 150.000 Liter Wasser seien es im Moment täglich rund 300.000 Liter. Dabei haben die Gärtner nach eigenen Angaben auch finanzielle und logistische Herausforderungen zu meistern. Nicht alle Parkanlagen könnten nämlich per Brunnen versorgt werden. In den Ihlegärten und im Flickschupark komme teures Trinkwasser zum Einsatz. Die Flächen bei der Landesgartenschau sind zusammen etwa so groß wie 24 Fußballfelder.