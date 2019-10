Bewerben Sie sich bei MDR SACHSEN-ANHALT Werden Sie Programmmacher für einen Tag

• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Sachsen-Anhalt haben.

• Eine Anmeldung bzw. Bewerbung begründet keinen Anspruch auf eine Teilnahme an einer Programmmacher-Aktion.

• Die Teilnahme an einer Programmmacher-Aktion beinhaltet, einen Tag eine Sendung, ein Angebot oder auch einfach die Arbeit in einer Redaktion von MDR SACHSEN-ANHALT live begleiten zu dürfen und den Redaktionsalltag hautnah mitzuerleben - dem Moderator/der Moderatorin bzw. dem/der Redakteur/-in über die Schulter zu schauen. Die Organisation der An- und Abfahrt (z. B. zum Landesfunkhaus Magdeburg oder Studio Halle) sowie die dafür anfallenden Kosten übernimmt der/die ausgewählte Programmmacher/in.

• Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das Onlineangebot von MDR SACHSEN-ANHALT unter mdr.de/sachsen-anhalt/, mdr.de/sachsen-anhalt-heute/ und/oder mdr.de/mdr-sachsen-anhalt/ , unter wahrheitsgemäßer Angabe des vollständigen Namens, Wohnorts und der Telefonnummer.

• Die einzelnen Programmmacher-Angebote sind im vorausgehenden Onlinetext inkl. Datum aufgelistet und dargestellt.

• Eine Bewerbung erfolgt jeweils für ein konkretes Programmmacher-Angebot. Mehrfache Bewerbungen sind möglich. Eine Auswahl als Programmmacher/in ist jedoch auf eine Programmmacher-Aktion in 2019 beschränkt.

• Der Bewerbungszeitraum läuft vom 01.11.2019 bis 19.11.2019. Dabei gelten für die einzelnen Programmmacher-Angebote unterschiedliche Fristen: Für die Angebote, die in der Zeit vom 18. bis 24.11.2019 durchgeführt werden, endet die Bewerbungsfrist am 12.11.2019. Für die Angebote, die in der Zeit vom 25. – 30.11.2019 durchgeführt werden, endet die Bewerbungsfrist am 19.11.2019.

• Der/Die Bewerber/in muss begründen, warum er/sie Programmmacher/in sein möchte. Aus allen Bewerbungen für ein Programmmacher-Angebot ermittelt die Redaktion dann einen und/oder eine Programmmacher/in für dieses konkrete Angebot anhand der überzeugendsten Begründung.

• Die ausgewählten Programmmacher/innen werden jeweils telefonisch und schriftlich benachrichtigt. Eine Bekanntgabe kann zusätzlich im Radio- oder Fernsehprogramm und/oder in den Online-Angeboten von MDR SACHSEN-ANHALT erfolgen.

• Mit der Teilnahme an der Programmmacher-Aktion erklären die Teilnehmer/-innen ihr Einverständnis in die Anfertigung und Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen inkl. Pressefotos im Zusammenhang mit der jeweiligen Programmmacher-Aktion zur Veröffentlichung in allen Programmen sowie in den Online-Angeboten des MDR (inkl. der MDR-Drittplattformen auf Facebook, Instagram und YouTube). Das Einverständnis umfasst auch, ggf. live in Bild und/oder Ton in eine Sendung aufgenommen zu werden.

• Mitarbeiter/innen des MDR und alle an der Organisation und Durchführung der Programmmacher-Aktion beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an der Programmmacher-Aktion ausgeschlossen.

• Der MDR behält sich das Recht vor, Bewerber/innen von der Programmmacher-Aktion auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung der Aktion gegeben ist.

• MDR SACHSEN-ANHALT behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden, zu verlängern oder aus redaktionellen Gründen auch anzupassen. Aus besonderen redaktionellen Gründen kann es vorkommen, dass einzelne Programmmacher-Aktionen ersatzlos entfallen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

• Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Programmmacher-Aktion und zur Nachweispflicht verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

• Weitere Datenschutzinformationen finden Sie hier.