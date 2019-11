Saskia Fischer ist gebürtige Salzwedelerin und wohnt aktuell in Magdeburg. Der Grund: Sie studiert an der Uni Magdeburg "Germanistik mit interdisziplinärem Profil (English Studies)" . Außerdem arbeitet sie dort als studentische Hilfskraft in der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Programmmacherin Saskia Fischer Bildrechte: Saskia Fischer

Doch das ist nicht der einzige Punkt, weshalb sie sich als Programmmacherin beworben hat. Sie sagt: "Den Bezug zu regionalen Themen, Personen und Geschehnissen finde ich besonders wichtig. Gerade in der globalisierten Welt geht der Bezug zur eigenen Region oft verloren, was sehr schade ist. Der MDR erzählt Geschichten, die nicht weit von mir entfernt sind – das macht den Sender so interessant für mich."



Auf die Frage, weshalb sie sich für Online und nicht für die anderen Redaktionen entschieden hat, sagt sie, dass sie früher immer für Print schreiben wollte. "Mittlerweile ist das etwas überholt, aber meine Leidenschaft für das Schreiben ist geblieben. Ich denke, dass ich dieses Hobby am ehesten in der Online-Redaktion nutzen kann. Außerdem mag ich das Format #MDRklärt auf Instagram und verfolge den Sender auf Twitter."



In ihrer Freizeit singt Saskia Fischer und spielt Bass in einer Cover-Band und der UniBigBand. Für letztere organisiert sie auch Veranstaltungen und Konzerte.