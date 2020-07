Iris Wolfer ist die Gründerin von COCONAT Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Nun ist sie selbst die Gründerin eines solchen Ortes. Auf dem Gutshof Glien in Brandenburg gründete sie 2017 das Projekt COCONAT – community and concentrated work in nature. Sie möchte, dass Menschen, die sich einen Rückzugsort aus dem stressigen Stadtleben wünschen, diesen auf dem Gutshof Glien in Brandenburg finden. Durch diese Idee will sie gleichzeitig auch die ländliche Entwicklung unterstützen: "Coworking und Digitalisierung hängen zusammen. Wichtig ist gerade auch in Brandenburg, die Digitalisierung zu nutzen, um Positives zu beeinflussen und miteinander zu arbeiten oder dass Leute auch nicht mehr so viel pendeln müssen."