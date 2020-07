Das Instagram-Format TECHNOPONY versteht sich als "Feuilleton on the ground", greift Phänomene aus Mode, Musik, Film, Lifestyle und Gesellschaft auf und verleiht ihnen eine kantige Form. Der Kanal verspricht soziokulturelle Inspiration in frühen Umbruchphasen. Er beschäftigt sich mit Themen, an denen sich die Nutzenden reiben können und will der Zielgruppe zeigen: Kultur ist das, was ihr daraus macht. Kultur seid auch ihr.



Die Zielgruppe, auf die wir uns nach langen Überlegungen einigen konnten, sehen wir zwischen 25 und 29 Jahren, die sich in Quarterlife-Crisis befindet und auf der Suche nach identitätsstiftenden Kulturmerkmalen ist. TECHNOPONY bietet vor allem Orientierung und das auf eine unterhaltsame Weise.