Noch am 22. März forderte der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Roi seine Anhänger auf, die Corona-Schutzmaßnahmen nicht zu ignorieren: "Bitte beachten und einhalten!", schrieb er. Zu dem Zeitpunkt forderten AfD-Funktionäre sogar noch härtere Maßnahmen, als sie die Bundesregierung verhängt hatte.

Nur einen Monat später stand Roi auf dem Magdeburger Marktplatz, dicht gedrängt mit anderen AfD-Akteuren. Auch die AfD-Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider und Oliver Kirchner standen am 29. April dicht nebeneinander, ohne Mundschutz. Die Schutzmaßnahmen nehmen Vertreter der AfD bereits da nicht mehr ernst, trotz vornehmlich älterer Teilnehmer auf ihren Kundgebungen.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am 29. April von über 130.000 Menschen, die allein in Europa bereits mit einer Covid19-Infektion starben. Während in Deutschland Lockerungen gefordert wurden, schloss Russland an dem Tag die Grenzen für Ausländer.

Die AfD und der Chefarzt aus Haldensleben

Als wissenschaftlichen Beweis für ihre Thesen gegen die Corona-Maßnahmen führt die AfD den Haldenslebener Augenarzt Markus Motschmann an. Auf der Bühne in Magdeburg sprach er über die Corona-Tests, die angeblich unzuverlässig seien. Die Funktionsweise der Tests erklärte er anhand von "Schwarzen", die er in seinem Vergleich für das Covid19-Virus einsetzte. "Also jeder Schwarze hat krause Haare, aber nicht jeder, der krause Haare hat, ist ein Schwarzer", so Motschmann.

Der Chefarzt der Haldenslebener Ameos-Klinik hat eine schillernde Vergangenheit in der neu-rechten Szene. In den 1980ern soll er Mitglied der Konservativen Aktion (KA) gewesen sein, deren Kurator sein Vater Klaus Motschmann war. Teile der KA setzten sich unter anderem für die Freilassung des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß ein, der in Berlin Spandau als NS-Kriegsverbrecher lebenslänglich inhaftiert war. Die KA hatte enge Verbindungen zur CDU. Nach internen Differenzen löste sich die Gruppe 1989 auf. Markus Motschmann ging zu den rechtsradikalen Republikanern. Ab 1992 wurde die Kleinpartei vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch überwacht. Auch der umstrittene brandenburgische AfD-Politiker Andreas Kalbitz war Mitglied der Rechtsaußen-Partei.

Früher auch bei den Republikanern war der Neonazi Alexander Kurth. In Köthen nahm er am 16. Mai an einer der Corona-Demonstrationen teil, die nicht von der AfD organisiert wurden. Sachsen-Anhalts Ex-AfD-Chef André Poggenburg trug dort die Verantwortung für eine Kundgebung seiner neuen Kleinstpartei "Aufbruch Deutschland", an der zahlreiche Neonazis in Szenekleidung teilnahmen. Poggenburgs Kundgebung ist in Sachsen-Anhalt eine organisatorische Ausnahme. In Jeßnitz, Dessau, Aschersleben, Sangerhausen und anderen Städten sind ausschließlich AfD-Funktionäre tonangebend.

Neonazistisch geprägt sind hingegen die Aufmärsche in Wittenberg und Halle an der Saale. In Halle kam es zu Übergriffen auf ein ZDF-Team, das seinen Dreh aus Sicherheitsgründen abbrechen musste. Verantwortlich für die Demonstrationen ist der Rechtsextremist Sven Liebich, dem das Landesamt für Verfassungsschutz in seinem Bericht von 2018 volle vier Seiten widmete. Ihm folgten Hooligans und Neonazis in szenetypischen Thor-Steinar-Pullovern.

Für die bundesweiten Mobilisierungen gegen die Corona-Auflagen ist offenbar ebenfalls ein Mann aus Sachsen-Anhalt verantwortlich. Er nennt sich "Mick Heimatliebe" und stammt mutmaßlich aus Wernigerode. Der Co-Administrator der bundesweiten Koordinationsgruppe gab am 07. Mai in der Organisationsgruppe die Anweisung: "Bitte Termine schriftlich hier einfügen, es erleichtert die Arbeit ungemein!".

Am selben Tag schrieb er, in Wernigerode sei er mit 70 Personen "spazieren" gegangen. Das wolle man jeden Montag fortführen. Die örtliche Polizei bestätigt, dass diese Spaziergänge bislang immer montags stattfanden – jedoch ohne Anmeldung als Demonstration. Bislang sei alles friedlich geblieben. Dass es so bleibe, hoffe er, sagte der Polizeisprecher am Telefon.