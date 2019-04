Nach dem verheerenden Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris soll der Brandschutz in den Domen und Baudenkmälern in Sachsen-Anhalt noch einmal auf den Prüfstand. Der Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Christian Philipsen, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Diese Brandkatastrophe ist etwas, das uns alle sehr beschäftigt. Wir gehen davon aus, dass wir alle Denkmäler bestmöglich geschützt haben, werden das aber noch mal überprüfen."