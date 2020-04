Florian Kaiser ist seit Anfang November 2008 Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Zu seinen Forschungsgebieten gehören individuelle Einstellung, Einstellungs-Verhaltenskonsistenz, Person-Situationsinteraktion, evidenzbasierte Politikunterstützung, großskalige Einstellungsänderung und Verhaltenssteuerung. Thematisch interessiert ist er an Umweltschutz, Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung, Stress und Gesundheit.



Kaiser promovierte 1992 an der Universität Bern und wurde 1999 an der Universität Zürich habilitiert.