Radioaktives Gasvorkommen in Sachsen-Anhalt Was man zu Radon-Schutzgebieten wissen sollte

Bei den ausgewiesenen Kommunen handelt es sich zunächst um Vorsorgegebiete. Dem Umweltministerium zufolge ist davon auszugehen, dass dort erhöhte Konzentrationen von Radon aus dem Boden entweichen. Radon entsteht durch den Zerfall von Uran und kommt überall im Erdreich vor, jedoch in unterschiedlichen Konzentrationen. In der Altmark zum Beispiel ist das Vorkommen sehr gering, in Gebirgen wie im Harz oder auch in ehemaligen Bergbauregionen wie in Mansfeld-Südharz geht man davon aus, dass es dort erhöhte Konzentrationen gibt. Da Radon radioaktiv ist, kann es auch gesundheitsgefährdend sein. Es ist laut Bundesamt für Strahlenschutz die häufigste Ursache für Lungenkrebs nach Rauchen und Feinstaubbelastung. Deshalb will man in den ausgewiesenen Gebieten nun herausfinden, ob sich das Edelgas dort in Gebäude eindringt.