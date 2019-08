Als nächstes geht es mit dem Drahtesel in den Norden des Landes. Zwischen den Städten Salzwedel und Gardelegen liegt Apenburg. In dem kleinen Dorf bereitet Ökolandwirt Paul-Werner von der Schulenburg auf seinem Gut Bio-Getreide zur Weiterverarbeitung auf. Nebenbei leistet von der Schulenburg mit den Altmarkfestspielen einen Beitrag zur Hochkultur in der Region.