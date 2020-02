Unternehmenssprecher Tim Stein hofft dennoch, dass die Kampagne der MVB fruchtet. "Wir haben ein Hinweisschild entwickelt, das in die vorhandenen Fahrplanaushänge integriert wird und darauf aufmerksam machen soll, in diesem Bereich bitte nicht zu rauchen", teilte Stein MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Schilder sollen voraussichtlich zum nächsten Fahrplanwechsel in Magdeburg – also im Sommer dieses Jahres – angebracht werden. Zur Begründung hieß es, das Unternehmen wolle Nicht-Raucher und besonders Kinder schützen.

Wir erhoffen uns davon ein besseres Miteinander zwischen unseren Fahrgästen, einen besseren Schutz für die jüngsten unserer Gesellschaft und mehr Sauberkeit im Haltestellenbereich durch weniger unachtsam weggeworfene Zigarettenstummel. Tim Stein Pressesprecher Madgeburger Verkehrsbetriebe

Ähnliche Pläne gibt es auch in Halle. Dort will die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) ebenfalls eine Kampagne für rauchfreie Haltestellen ins Leben rufen. Grundlage dafür sein ein Beschluss des Stadtrats, teilte Sprecher Vinzenz Schwarz MDR SACHSEN-ANHALT mit. Ziel sei, an das Gesundheitsbewusstsein der Hallenserinnen und Hallenser zu appellieren – und für gegenseitige Rücksicht zu sorgen. Die nächsten Schritte zu der Kampagne könnten voraussichtlich im Sommer gegangen werden.

Verkehrsbetriebe in Halberstadt würden Rauchverbot begrüßen

Rauchen verboten? An Haltestellen von Bus und Bahn hätte das nach Meinung einiger Verkehrsunternehmen Vorteile. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Cindy Baumgart Sollte ein Rauchverbot im öffentlichen Raum tatsächlich kommen, würde die Halberstädter Verkehrs-AG das nach eigenen Angaben unterstützen. Geschäftsführerin Claudia Stein sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ein Rauchverbot würde die Aufenthaltsqualität an Haltestellen steigern und belaste nicht unnötig die Gesundheit von Kindern. Beschwerden über wartende Fahrgäste mit Kippe habe es in Halberstadt aber bislang nicht gegeben, sagte Stein. Angesichts der Länge der Bahnsteige hätten Nichtraucher in den meisten Fällen aber auch Gelegenheit, ausreichend Abstand zu Rauchern zu suchen.