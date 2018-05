Prüfung kurzfristig abgesagt Unterschiedliche Reaktionen auf Panne beim Physik-Abitur

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) reagiert auf eine Panne beim Physik-Abitur gelassen. Landesvorsitzende Eva Gerth sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Versendung der Aufgaben sei eine erhebliche logistische Leistung. Wenn dabei ein Fehler passiere, könne man das mal wegstecken. Es gebe immer Ersatzaufgaben, so dass die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich in einer Woche ein vernünftiges Abitur schreiben könnten: "Vielleicht hat der eine oder andere Schüler auch noch Glück, der sonst aufgrund dieser Abfolge drei Prüfungen in einer Woche gehabt hätte."