Der CDU-Politiker sagte, die Regale könnten etwa genutzt werden, um Abstandsregeln durchzusetzen. Das Impfzentrum soll auch Basis für mobile Impfteams werden, die sich zunächst um vulnerable Gruppen wie etwa in Pflege- und Altenheimen kümmern. Landrat Balcerowski zeigte sich optimistisch, in zweieinhalb Wochen an diesem Standort Impfungen durchführen zu können. Eingerichtet werden demnach bis Mitte Dezember vier Stationen, an denen in Impfboxen bis 1.000 Personen am Tag geimpft werden können. Neben Ärzten und Schwestern werden weitere Helfer gebraucht, so der Landrat. Wenn der Impfstoff zugelassen und in Sachsen-Anhalt ist, kann es Balcerowski zufolge mit dem Impfen losgehen. Neben dem Impfzentrum in Quedlinburg könnte es dem Kreis zufolge weitere Minizentren im Harz geben – so in Halberstadt, Wernigerode und Ilsenburg. Solche Pläne seien aber noch in einer frühen Phase.