In Sachsen-Anhalt hat es in den vergangenen Monaten etwa 40 Corona-Demos gegeben, die von Rechtsextremen unterwandert waren. Das sagte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT. Am Sonntag hatte die Tagesschau berichtet, dass mehr als 90 Corona-Demos im Bundesgebiet von Rechten dominiert gewesen seien – und dass davon etwa ein Drittel in Sachsen-Anhalt stattgefunden habe.

Innenminister: Wenige Teilnehmer in Sachsen-Anhalt

Die Unterwanderung sei bekannt, sagt der Innenminister. Bildrechte: MDR/Collage/Florian Leue/dpa Laut Landesinnenministerium haben an den Demonstrationen in Sachsen-Anhalt bei weitem nicht so viele Demonstranten teilgenommen wie in Berlin und anderen Städten. In Halle seien es jeweils etwa 20 bis 25 Menschen gewesen. Der Chef des Verfassungsschutzes im Land, Jochen Hollmann, sagte, der überwiegende Anteil an Demonstrationen sei vom dem Verfassungsschutz bekannten Sven Liebich angemeldet worden. Es gebe ansonsten nur einige wenige weitere Veranstaltungen: Da würden aber die Rechtsextremisten nicht dominieren, sondern mitlaufen.



Stahlknecht sagte: Dass die Demonstrationen von Extremisten genutzt würden, sei für ihn wenig überraschend. Das Innenministerium und der Verfassungsschutz hätten das sehr genau im Auge. Der Chef des Verfassungsschutzes habe bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass es eine Unterwanderung von Protesten gebe. Der Schwerpunkt der Demonstrationen, auch der durch Rechtsextreme durchsetzten, liege in Berlin.

Die Behauptung, dass Rechtsextreme jetzt alle nach Sachsen-Anhalt kommen, um hier gegen die Corona-Politik zu demonstrieren, ist falsch. Man darf das nicht unterschätzen, aber wir haben das hier momentan im Griff. Innenminister Holger Stahlknecht

Grünen-Chef Striegel: Rechte Szene breit aufgestellt

Der Chef der Grünen in Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe im Land einen heterogene, breit aufgestellte rechte Szene. Bei den Corona-Protesten sei es eine sehr kleine, aber laute Minderheit, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht unterstütze. Die Mehrheit der Bevölkerung unterstütze die Regeln. Striegel betonte, es brauche eine klare Kommunikation, sich auf Faktenbasis zu stütze. Das zu vermitteln, sei Aufgabe der Politik.

Linke fordert Abgrenzung

Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern, sagte, es komme gar nicht auf die Anzahl der teilnehmenden Rechtsextremen an diesen Demonstrationen an. Sie würden diese durch Reichsflaggen dominieren. Das sei das entscheidende Moment für alle anderen, die daran teilnehmen. Niemand könne sagen, dass es ihr oder ihm nicht bewusst sei, dass man hier gemeinsame Sache mit Nazis mache. Es sei ganz wichtig, dass sich Demokratinnen von Anti-Demokratinnen distanzieren und abgrenzen.