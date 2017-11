Das Reformationsjubiläum wird für die Evangelische Kirche deutlich teurer als geplant. Sie muss bis zu zwölf Millionen Euro nachschießen. Wie die Kirche mitgeteilt hat, schlagen allein die zentralen Gedenkveranstaltungen vor allem in Wittenberg mit zusätzlichen 6,5 Millionen Euro zu Buche.

In den kommenden zwei Jahren könnten weitere Millionenbeträge fällig werden, so der Verein 2017, der in Wittenberg alle Veranstaltungen wie die Weltausstellung Reformation koordiniert hatte.

Mehr Sicherheit, weniger Besucher

Grund seien unter anderem erhöhte Sicherheitsvorkehrungen sowie weniger verkaufte Eintrittskarten und geringere Sponsoring-Erlöse, sagte EKD-Ratsmitglied Andreas Barner. Dennoch habe sich die Investition in das Reformationsjubiläum gelohnt, betonte er.

Für die Mehrkosten will die Evangelische Kirche allein aufkommen und dafür auf eigens gebildete Rücklagen zurückgreifen. Barner sagte, in der Gesamtbetrachtung sei die Investition der Evangelischen Kirche in das Reformationsjubiläum "sehr sinnvoll". "Denn wir haben zusammen mit vielen Partnern aus Staat, Kommunen, Kultur und Wissenschaft ganz viel bewegt", so Barner.

Insgesamt mehr als 250 Millionen Ausgaben

Nach Informationen des MDR haben Bund, Länder, Kommunen und Kirchen gemeinsam mehr als 250 Millionen Euro in das Reformationsjubiläum investiert. Der größte Teil des Geldes floss in Verbesserungen der Infrastruktur. Zahlreiche Erinnerungsorte wie die Wittenberger Schlosskirche oder Luthers Sterbehaus in Eisleben wurden restauriert und ergänzt. Millionenbeträge flossen auch in Ausstellungen und mehrere hundert Kulturprojekte rund um die Reformation und ihre Folgen.

Martin Luther hatte der Überlieferung nach vor 500 Jahren seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen. Dies gilt als Beginn der weltweiten Reformation und Spaltung der christlichen Kirche – im Ergebnis entstand die evangelische Kirche.

