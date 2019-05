Das Wetter am Wochenende Viel Regen – und teilweise Frost

Unterdessen warnt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz vor Hochwasser an Bode und Ilse im Landkreis Harz. Grund sei der für Sonnabend erwartete Dauerregen, teilte die Behörde am Morgen mit. Stellenweise könnten 30 Liter pro Quadratmeter fallen. In diesem Fall sei mit einem raschen Anstieg der Pegel zu rechnen, kurzzeitig könnten die Alarmstufen 1 und 2 erreicht werden. Eine ernste Gefahr für die Bürger sei allerdings nicht zu erwarten.