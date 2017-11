Rekord bei Geburten So viele Babys wie seit Jahren nicht mehr

Sachsen-Anhalt hat einen Rekord bei den Geburtenzahlen zu verzeichnen. Seit 15 Jahren wurden nicht mehr so viele Geburten registriert wie im vergangenen Jahr. Insgesamt haben 18.093 Babys die Welt erblickt, teilte das Statistische Landesamt mit. Zuletzt wurde die Marke von 18.000 Geburten im Jahr 2001 geknackt.

Regional entwickelten sich die Geburtenzahlen sehr unterschiedlich. So kamen im Saalekreis, im Vergleich zum Vorjahr, die meisten Neugeborenen zur Welt. Aber auch die Magdeburger waren fleißig: Im Jahr 2016 wurden 200 Kinder mehr geboren als im Jahr zuvor. Im Landkreis Stendal sowie im Salzlandkreis und in Dessau-Roßlau stieg die Zahl der Geburten ebenfalls an.