Surfbrett statt Rentier: Weihnachten ist in Sicht – Schnee jedoch nicht! Bildrechte: imago images / Panthermedia

Es ist Mitte Dezember, noch eine Woche bis Weihnachten – und in Sachsen-Anhalt herrscht reinstes Frühlingswetter. Laut Diana Weise vom MDR-Wetterstudio wurden Mitte Dezember bereits reihenweise Temperaturrekorde aufgestellt.



So ist es in Osterfeld im Burgenlandkreis zu dieser Jahreszeit noch nie so warm gewesen. Dort wurden am Dienstagnachmittag 16 Grad gemessen. Ähnlich hohe Temperaturen gab es demnach in Mücheln im Geiseltal und in Bad Kösen. Dort zeigte das Thermometer 15 Grad an. Auch im Harz war es ungewöhnlich mild, in Quedlinburg wurden sogar 16,2 Grad gemessen.



Auch am Mittwochmorgen ging es beinahe frühlingshaft weiter. Vielerorts wurden 11 Grad gemessen, so in Bernburg, Halle oder Dessau. Das milde Wetter soll noch bis zum Wochenende anhalten.