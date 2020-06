Notarzt und Rettungswagen Sachsen-Anhalts Rettungsdienste sind zu langsam

Geht ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein, kann jede Minute über Leben und Tod entscheiden. Deshalb ist gesetzlich festgelegt, dass ein alarmierter Rettungswagen (RTW) in mindestens 95 Prozent aller Fälle nach spätestens zwölf Minuten am Einsatzort eintreffen soll. Im Jahr 2019 wurde diese sogenannte Hilfsfrist – die Zeit vom Eingang der Notfallmeldung bis zum Eintreffen der Retter – allerdings erneut in keinem Landkreis und in keiner kreisfreien Stadt in Sachsen-Anhalt oft genug eingehalten.