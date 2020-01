Der Verein Ottojaner lädt am 22. Februar unter dem Motto "Ein Knast voller Narren" ab 18:30 Uhr zur Karnevalsfeier in Magdeburg ein.

Derenburg im Harz feiert am 22. Februar den Karneval mit einem Festumzug, der um 13:30 Uhr anfängt.

In Gauseberg im Landkreis Börde startet am Rosenmontag, den 24. Februar um 11 Uhr, der Karnevalsumzug am Bahnhof Groß Ammensleben und endet am Dorfplatz in Gutenswegen.

In Harbke in der Börde startet der Festumzug am Sonntag, den 23. Februar, um 14:11 Uhr. Davor gibt es zudem das Prinzenfrühstück.

Der Rosenmontagsumzug am 24. Februar in Köthen beginnt um 11:11 Uhr. Dem Zug schließen sich auch die Karnevalsvereine des Landkreises Anhalt-Bitterfeld an. Bereits am Samstag vor Rosenmontag, dem 22. Februar, lädt die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KuKaKö zur Prunksitzung in die Mensa Köthen – Beginn ist um 19:11 Uhr. Einen Tag später, am 23. Februar, können am gleichen Veranstaltungsort die Jüngeren ab 15:11 Uhr Kinderfasching feiern. Für beide Feiern sind Kostüme erwünscht – und die besten werden prämiert.

Am Tulpensonntag, 23. Februar ab 11:11 Uhr, findet der 23. Karnevalsumzug in Dessau statt. Nach eigenen Angaben hat der Zug zwischen 50.000 und 60.000 Zuschauer.

In Aschersleben findet der Festumzug durch die Stadt bereits am 16. Februar statt. Denn am Tulpensonntag, den 23. Februar, zieht der Aschersleber Verein ab 14:11 Uhr durch Nienburg. Unter anderem ist auch der Bernburger Karnevalsclub beim Umzug in Nienburg an der Saale zu Gast.

Der 28. Rosenmontagsumzug in Halle startet am 24. Februar um 11 Uhr am Riveufer. Der Zug fährt durch die Innenstadt über Geiststraße, Große Ulrichstraße und Hansering zum Marktplatz. Es haben sich bereits 50 Teilnehmer für den Zug angemeldet.



Ganze 25 Karnevalsvereine gibt es im Saalekreis laut Karneval Landesverband – die höchste Zahl unter den Landkreisen in Sachsen-Anhalt. Entsprechend viele Abendveranstaltungen und Faschingsfeiern gibt es; in Günthersdorf zum Beispiel sogar jeweils eine Feier für Kinder, eine für Jugendliche und eine für Erwachsene. Viele der Vereine aus dem Saalekreis sind zudem beim Rosenmontagsumzug in Halle vertreten.

Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es zahlreiche Festveranstaltungen speziell für Kinder, Jugendliche beziehungsweise Erwachsene – so beispielsweise in Mansfeld, Bennungen und Sangerhausen.