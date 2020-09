In Sachsen-Anhalt sind mehr als ein Drittel aller Arten von Tieren, Pflanzen, Algen und Pilzen gefährdet. Das geht aus den neu aufgelegten Roten Listen des Landesamts für Umweltschutz (LAU) in Halle hervor, die am Montag vorgestellt wurden. Seit den vorangegangenen Roten Listen von 2004 sind mehr als 1.200 Arten sogar ausgestorben oder verschollen – wie etwa das Birkhuhn oder die Wasserpflanze Froschkraut. Landesumweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) sagte bei der Vorstellung der neuen Publikation: