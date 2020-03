Unser eigentlicher Rückflug aus dem Indien-Urlaub wurde gecancelt. Online sind Flugbuchungen schon lange nicht mehr möglich. Weil auch unser Besuch am Flughafen Chennai am 18. März nichts brachte, warten wir auf eine Rückholung nach Deutschland durch das Auswärtige Amt. Dieses organisiert gerade weltweit in verschiedenen Ländern Rückholaktionen für Deutsche .

So weit, so gut. Aber die Rückholung läuft nicht so glatt wie erhofft: Am 20. März bekommen wir von offizieller Stelle per Mail und am Montag telefonisch die Anweisung, mit der Anreise nach Chennai zu warten, bis das Flugdatum bekannt sei. Am Dienstag erhalten wir eine weitere Mail, in der gesagt wird, man solle sich nun "zeitnah" für die Rückholung nach Chennai begeben, da der Flug kurzfristig angekündigt werden könnte. Die Anreise erfolge aber "auf eigenes Risiko", ein beigefügter Passagierschein "könnte bei der Anreise eine Erleichterung sein".