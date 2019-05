Um repräsentative Ergebnisse zu erhalten, benötigt man in der ausgewählten Stichprobe die gleiche Verteilung wie in der Gesamtheit – auf die Bevölkerung bezogen heißt das beispielsweise: Alter und Geschlecht müssen in der Stichprobe die gleichen Verhältnisse aufweisen, wie in der Bevölkerung. Um das zu gewährleisten, muss man in ausreichender Zahl unterschiedliche Menschen befragen. Mit den Farben rot, orange und grün zeigt Civey in den Umfragen an, wie aussagekräftig die Ergebnisse bereits sind. Rot bedeutet zum Beispiel, dass die statistischen Fehler noch über zehn Prozent liegen, bei grün liegen sie unter fünf Prozent. Das Unternehmen zeigt außerdem an, wie viele Menschen an der Umfrage teilgenommen haben, wie viele in der statistischen Berechnung berücksichtigt wurden und legt die Rohdaten offen.



Nach Aussage des Unternehmens erreicht Civey bei etwa 1.200 bis 3.000 Teilnehmer einen statistischen Fehler von drei Prozent. Diese Quote meint die maximale Abweichung der Ergebnisse der Stichprobe von den realen Werten in der Grundgesamtheit gemeint.