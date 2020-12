Im MDR-Podcast "Was bleibt?" sagte Holznagel am Freitag, entscheidend sei vor Gericht vor allem aber, was in den Sitzungen des Medienausschusses von den Politikern besprochen worden sei – und nicht in Interviews. Auch gibt es schon jetzt – teilweise auch in Reaktion auf die derzeitige Krise – zahlreiche Ermäßigungen und Befreiungen für Haushalte und Unternehmen, um den Rundfunkbeitrag nicht oder nur reduziert zu zahlen. Das dürfte das Gericht mit in Erwägung ziehen.