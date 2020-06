Urlaubsregion Harz Fünf Dinge, die Sie in der Region Harz nicht verpassen sollten

Oder man kann sich persönlich vor Ort in Goslar an der Marktstraße 45 informieren.

Es gibt auch Wanderrouten, die von See zu See führen. Offizielle Badestellen sind zum Beispiel der Kuttelbacher Teich bei Hahnenklee, der Obere Grumbacher Teich nahe Kreuzeck und Ziegenbecker Teich nahe Buntenbock. Eine vollständige Übersicht mit den jeweiligen Adressen und Unterkunftsmöglichkeiten im Umkreis gibt es hier .

Wer gerne wandert und die Natur genießt, ist im Harz gut aufgehoben. Mit einem Wanderwegnetz von rund 8.000 km gehört der Harz zu einer der beliebtesten Wanderregionen in Deutschland. Das wohl bekannteste Ziel ist der Brocken. Es geht 1.141 Meter in die Höhe. Schon Goethe hat 1777 den Brocken bestiegen. Deshalb gibt es auch die Goethetour als einen möglichen Wanderweg.

Ein interessanter Ort für Geschichtsinteressierte ist das Schloss Wernigerode. Die Altstadt begeistert mit diversen Fachwerkbauten. Auch der Dom in Halberstadt ist eine Möglichkeit, in ein anderes Jahrhundert einzutauchen. Mit den mittelalterlichen Glasmalereien an den Fenstern bietet es für Besucherinnen und Besucher ein besonderes Lichtspiel.