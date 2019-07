Elbe mit neuem Tiefstand

Der Elbpegel in Magdeburg ist am Mittwoch auf dem historischen Tiefstwert von 45 Zentimetern gesunken. Damit ist der erst elf Monate alte bisherige Tiefstwert vom 27. August des vergangenen Jahres unterboten worden. Bereits seit längerem können auf der Elbe in Magdeburg keine Schiffe mehr fahren.

Selbst ein weiteres Absinken des Pegels in den kommenden Tagen ist nach Angaben des Wasserstraßen-Informationssystems ELWIS nicht unwahrscheinlich. Um die Situation deutlich zu entspannen, sei Dauerregen über mehrere Tage nötig, insbesondere im südlichen Bereich der Elbe, erklärte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg.

Das Niedrigwasser hat Auswirkungen auf die Schifffahrt im Land. Transportschiffe fahren südlich von Magdeburg schon länger nicht mehr. Und auch die Fahrgastschiffe können im Stadtgebiet der Landeshauptstadt nicht anlegen. Unternehmen und Touristen müssen deshalb umdisponieren. An der Elbe in Magdeburg ist ein historischer Pegeltiefststand gemessen worden. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Permanente Waldbrandgefahr

Fast täglich gab es zuletzt Meldungen über Wald- und Feldbrände in Sachsen-Anhalt. Am Dienstag etwa geriet ein Feld bei Allstedt während eines Ernteeinsatzes in Brand. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt.