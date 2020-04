Ich finde, dass es jetzt debattiert werden muss, weil ja jetzt Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen. Nach meiner Information werden über 70 Prozent davon beatmet und die Erfolgschancen sind sehr schlecht. Und deswegen sollte jeder nachdenken, was er persönlich möchte, wenn er wegen einer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Man muss also jetzt darüber reden. Und deshalb plädiere ich ja dafür, von diesen Horrormeldungen Abstand zu nehmen. Wenn ich die aktuellen Zahlen aus den USA oder Italien höre, dann macht mich das nur verrückt. Und wenn ich ängstlich bin, kann ich keine guten Entscheidungen treffen.

Ja, das ist eben leider auch so einer Folge dieser Hysterie. Am Anfang hat die Politik reagiert, auch auf Grund der Berater vom Robert Koch Institut. Jetzt aber habe ich die Befürchtung, dass sie in eine Schiene geraten sind, aus der sie gar nicht so einfach wieder herauskommen. Es wird immer weiter herumgedoktert an diesen Beschlüssen und dann kommen eben so lächerliche Sachen heraus, wie diese Parkbank-Verordnung. Ich sehe dabei aber eine echte Gefahr. Wenn nämlich die Menschen so viel Lächerlichkeit spüren, dann kann sich auch ein großes Maß an Wut anstauen. Wir kennen ja alle die Geschichte vom Rattenfänger. Und was passiert eigentlich, wenn jetzt jemand diese Wütenden politisch sammelt. Diese Gefahr macht mir derzeit wirklich Sorgen.