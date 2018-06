Fast alle Kommunen Sachsen-Anhalts profitieren von einer Finanzspritze des Bundes, um Schulgebäude zu sanieren. Wie das Bildungsministerium am Montag mitteilte, wurden die Mittel in Höhe von insgesamt 116,4 Millionen Euro bereits zugeteilt. 113 von 133 Schulträgerkommunen könnten das Geld nun ausschütten.

Von den Zuteilungen können neben Unterrichtsräumen auch Sporthallen, Außenanlagen, Mensen, Werkstätten und Labore erneuert werden. Bildungsminister Tullner sagte, mit den Geldern sollen insbesondere finanzschwache Kommunen in der Lage sein, ihre Schulinfrastruktur zu verbessern. Die Förderquote liegt den Angaben zufolge bei maximal 90 Prozent der Gesamtkosten – für Projekte im Wert von mindestens 40.000 Euro. Demnach werden mindestens 129 Millionen Euro in Sachsen-Anhalts Schulen investiert. Größte Nutznießer der Finanzspritze sind Magdeburg und Halle, die jeweils gut 12 Millionen Euro einplanen können. Aber auch die Landkreise als Träger der weiterführenden Schulen können millionenschwere Mittel ausschütten.

An Sachsen-Anhalts Schulen herrscht seit Jahren ein Sanierungsstau. Wie groß er ist, kann laut Ministerium aufgrund der vielen verschiedenen Schulträger nicht genau beziffert werden. "Das Programm wird Sachsen-Anhalt in Sachen Schulbau nicht ins Paradies beamen", erklärte Tullner. Es sei jedoch als Hilfestellung für die Kommunen gedacht. Auch Schulen in freier Trägerschaft könnten über die Kommunen Fördermittel beantragen.