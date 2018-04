Sachsen-Anhalt will akustische Warnmelder zum Schutz vor Wildunfällen testen. Damit reagiert das Land auf die steigende Zahl der Unfälle mit Wildtieren. Die Idee: Nähert sich ein Auto, setzen hohe Pieptöne und verscheuchen so die Tiere, die gerade die Straße überqueren wollen. Sachsen-Anhalt ist damit das erste Bundesland in ganz Deutschland, welches rein akustische Wildwarner testet.