So spielt auch der Begriff "Edutainment" (Wortschöpfung aus Education (= Bildung) und Entertainment) eine immer größer werdende Rolle. Er bedeutet, dass spielerisch Wissen vermittelt wird, beispielsweise in der Schule oder via Aus- und Fortbildungen in Unternehmen. Durch den spielerischen Ansatz soll der Lernende motiviert und seine Interaktion gesteigert werden.

Einige der international bekannte Spiele-Unternehmen befinden sich ebenfalls in Halle 4. Direkt neben dem Stand der Sachsen-Anhalter steht "CD PROJECT RED" aus Polen, das für die mehrfach ausgezeichnete Spiele-Reihe "The Witcher" bekannt ist. Besucher, die sich auf die zweite Ebene der Halle begeben, bekommen sogar noch bekanntere Firmen zu sehen: "Nintendo of Europe" ("Super Mario", "The Legend of Zelda", "Animal Crossing"), Ubisoft ("ANNO", "Assassin's Creed", "Rainbowsix Siege") und Microsoft, als Hard- und Software-Entwickler mit seiner Spielekonsole Xbox. In diesem Jahr werden auf der Gamescom rund 370.000 Besucher erwartet.