Winterspiele: Sachsen-Anhalts Starter bei Olympia

Angeführt wird Sachsen-Anhalts kleines Olympiateam von Tatjana Hüfner. Die Rennrodlerin hat in ihrer Karriere alles gewonnen – einen kompletten Olympischen Medaillensatz genauso wie Welt- und Europameisterschaften. Aufgewachsen ist sie in Blankenburg und ihrer Heimat noch immer eng verbunden. In Pyeongchang will sie ihre Karriere mit einer weiteren Olympia-Medaille krönen. Bildrechte: IMAGO