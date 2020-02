Digital leben | Folge 26 Sachsen-Anhalts Open-Data-Szene

Magdeburgs Google-Maps-Problem

Wer allerdings derzeit (Februar 2020) probiert, über bekannte Navigationsplattformen den öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg zu nutzen, der scheitert. Will man mit Bussen und Bahnen von A nach B kommen, zeigen Google Maps und Bing Maps für Magdeburger und Magdeburg-Touristen absurde Vorschläge an: Vom Hauptbahnhof zum Herrenkrug empfehlen sie zum Beispiel eine Regionalbahn der Deutsche Bahn und einen langen Fußweg, zur MDCC-Arena einen 41-minütigen Fußweg (Stand 19. Februar).

Auch bei einem anderen Thema hat sich Jens Winter mehr Entgegenkommen bei der Stadt Magdeburg gewünscht. "Ich habe über die Plattform fragdenstaat.de die Daten der Verkehrszählung angefragt und auch bekommen. Allerdings als einzelnes PDF-Dokument für eine einzige Kreuzung." Das wird offenbar von jedem Protokoll angefertigt, das für einen der 600 Verkehrsknotenpunkte in der Stadt erstellt wurde. "Die Daten waren nicht konsolidiert oder in einer einfach verwendbaren CSV-Datei. Es sah so aus, als würden die Zettel der Verkehrszählung einfach nur abgeheftet." Und: Die Stadt Magdeburg wollte zunächst 46 Euro für die PDF-Datei haben. Bislang hat sie diese aber nicht in Rechnung gestellt.

Datensatz zu Falschparkern in Magdeburg

Harald von Bose, Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Der Umgang der Stadt Magdeburg mit Open Data wurde im vergangenen Jahr auch von hoher Stelle gerügt. Allerdings nicht aus technischer, sondern aus juristischer Perspektive: Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit rügt die Stadt in seinem Tätigkeitsbericht vor allem in einem konkreten Fall. Ein Magdeburger hatte die Stadt nach dem Informationszugangsgesetz um eine Statistik zu Falschparkern gebeten. In seinem Schreiben bat er ausdrücklich darum, einen Kostenvoranschlag zu bekommen.



Weil die Stadt ihm aber die 80.000 Datensätze direkt zuschickte und später einen Kostenbescheid über 250 Euro, schreibt der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit, Harald von Bose: "Ich halte die von der Landeshauptstadt Magdeburg gewählte Vorgehensweise nicht nur für bürgerunfreundlich, sondern auch für rechtswidrig."

Wo bleibt Sachsen-Anhalts Open-Data-Strategie?

Manuel Mohr, Datenjournalist bei MDR SACHSEN-ANHALT Bildrechte: BR/Philipp Kimmelzwinger Was sich mit den Daten zu Falschparkern in Magdeburg anstellen lässt, hat MDR SACHSEN-ANHALT-Datenjournalist Manuel Mohr gezeigt. Er sagt im Podcast: "Open Data ist für Bürger und Journalisten wichtig. Behörden nehmen öffentliche Aufgaben wahr und es gibt oft keinen Grund, solche Zahlen nicht zu veröffentlichen. Ich würde mir eine radikale Offenheit wünschen." Das sei gut für die Demokratie, weil sich Amtsträger und Behörden so besser kontrollieren ließen – und mit einer radikalen Offenheit würden sie sich auch weniger angreifbar machen.

Zwar gibt es gesetzliche Regeln. Aber die gehören nach Ansicht vieler überarbeitet. Der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit fragt in seinem Tätigkeitsbericht, wo die Open-Data- und Open-Gouvernment-Strategie des Landes blieben und stellt fest: "Sachsen-Anhalt braucht mehr Transparenz: Strategisch, gesetzlich, praxisorientiert!"

Sachsen-Anhalt kommt nicht gut weg

Auch im deutschlandweiten Vergleich hinkt Sachsen-Anhalt hinterher: Das Portal "Tranzparenzranking", des Verein "Open Knowledge Foundation Deutschland", hat die Gesetzeslage in den Bundesländern verglichen. Unter 13 Bundesländern, die ein entsprechendes Gesetz haben, erreicht Sachsen-Anhalt den 10. Platz. Der Umfang der Informationsrechte sei im Vergleich mit anderen Bundesländern unzureichend. Informationen würden kaum aktiv veröffentlicht, Bürger hätten kein Recht auf Kopien und auch Ablehnungen seien nicht gebührenfrei, bemängeln die Open-Data-Experten.

Dabei ist Open Data von allen Politikern gewollt. Jedenfalls auf vielen Papieren: Es gibt eine Erklärung der G8, eine EU-Richtlinie, ein Informationsfreiheitsgesetz im Bund und ein Informationszugangsgesetz in Sachsen-Anhalt. Nur was nutzen Gesetze, wenn die Verwaltungen nicht mitspielen können oder wollen?

Open-Data-Vorreiter in Halle

In Halle setzt auch Mike Elstermann auf Open Data. Er ist 56 Jahre alt und betreibt den Blog #geoObserver. Sein Steckenpferd sind vor allem Geodaten, also Daten mit Bezug zur echten Welt: Karten, Koordinaten, Topografie. Und auch Elstermann sagt: "Die Gesetzeslage ist problematisch. Wenn der Bund ein gutes Open-Data-Gesetz beschließt, gilt das nicht für Sachsen-Anhalt und schon gar nicht für die Stadt Halle, sondern nur für Bundesbehörden."

Mike Elstermann Bildrechte: Mike Elstermann Seinen Blog betreibt er seit mehreren Jahren und schreibt täglich einen Newsletter für mehrere hundert Menschen, die sich für Neues rund um Geodaten interessieren. "Mit dem #geoObserver will ich zeigen, was geht und was state of the art bei Open Data und Geodaten ist." Elstermann ist studierter Verfahrenstechniker und seit 30 Jahren mit dem Thema Geodaten und Geoinformationssysteme befasst. Er war erst bei der Stadt Halle angestellt, seit zwanzig Jahren bei der IT Consult GmbH, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Halle. Elstermann ist quasi der Vater der Geodatensysteme der Stadt Halle.

Halles #geoObserver

"Ich habe jahrelang programmiert. Jetzt machen es andere Leute für mich und ich habe nicht mehr genug Übung. Ich kümmere mich um die Daten und neuen Geotechnologien", sagt Elstermann. Er hat vor allem Überzeugungsarbeit zu leisten: Auf Anraten von Elstermann hat die Stadt Halle vor drei Jahren ihre Geodaten-Software umgestellt – auf offene Software: "Das funktioniert jetzt besser als vorher und spart der Stadt jährlich einen fünfstelligen Betrag an Software-Lizenzgebühren." Die kommerzielle Software, die Halle dafür vorher genutzt hat, war umgerechnet auf die Zahl der Nutzer die teuerste der ganzen Stadt.

Und so kann Halle jetzt einen ordentlichen Open-Data-Schatz vorweisen. Auf dem eigenen Portal opendata.halle.de stehen mehr als 110 Datensätze mit Kartenbezug zur Verfügung. In verschiedenen Dateiformaten, natürlich alle georeferenziert, also mit Raumbezug. Denn das ist Elstermann besonders wichtig: "Warum sollte man es kompliziert machen, wenn es einfache und offene Dateiformate gibt? Die Daten müssen nicht schön aussehen, sie müssen vor allem maschinenlesbar sein. Bei Open Data geht es tatsächlich um Rohdaten."

Über Luftbilder im Foto-Format JPG, wie sie die Stadt Magdeburg als Open Data veröffentlicht, kann der Hallenser nur den Kopf schütteln: "Das bringt doch ohne Koordinaten nichts. Die muss man erst erneut geoferenzieren, also an die richtige Stelle in der Welt ziehen, skalieren und drehen, aber das macht alles unnötig kompliziert. Bei Geodaten ist der Raumbezug von vornherein Pflicht!" Deshalb sei die digitale Stadtgrundkarte von Halle am coolsten, sagt Elstermann. Trotzdem trifft er auch bei der Verwaltung in Halle nicht immer auf offene Ohren. Das sei in einer gewissen Weise auch zu verstehen: "Schließlich generiert eine Stadt mit Kartendaten auch Einnahmen – Gebühren von Investoren oder Dritten."

Geld verdienen mit Open Data

Open Data könne aber auch für Einnahmen sorgen: Eine Schätzung der EU-Kommission geht davon aus, dass EU-weit in den Jahren 2016 bis 2020 in Open Data ein Wertschöpfungspotenzial von 325 Milliarden Euro liegt. 100.000 Arbeitsplätze würden daran hängen. Und wo Wertschöpfung stattfindet und Arbeitsplätze sind, da werden Steuern gezahlt.

Trotzdem spürt Elstermann, dass sich Verwaltungen mit Open Data zurückhalten. "Man muss sie permanent unter Druck setzen und zeigen, dass Open Data nicht Verbotenes ist, sondern vor allem Gutes hervorbringt." Das Hauptproblem seien oft nicht die Daten an sich, sondern fehlende Offenheit und mangelndes Vertrauen. "Was willst du mit meinen Daten – dieser Satz gehört verboten." Denn das sei die falsche Frage. "Man muss es umdrehen: Ich arbeite für die Daten und wäre froh, wenn andere sie nutzen." Denn nur so könnten sie besser werden.

Bessere Daten und mehr Transparenz

"Auf jeden Datensatz hat jeder seinen eigenen Blick: Das Tiefbauamt einen anderen als das Kulturamt." Je mehr Leute auf Daten schauten, umso besser würden sie werden. Kritik führe zu besseren Daten, ist sich Elstermann sicher. Deshalb ist er auch bei der Qualität der Daten nicht perfektionistisch: Datensätze müssten nicht 100-prozentig vollständig sein. Das ginge quasi auch nie. "Wenn ich zum Beispiel den kompletten Halleschen Norden erfasst habe, aber den Süden nicht, dann kann ich das trotzdem veröffentlichen, wenn ich es einfach dazu schreibe." So hätte man wenigsten schon Daten zu halb Halle veröffentlicht. "Das ist Physikunterricht der 6. Klasse: Die Grenzen des Modells benennen."

Natürlich sei all das Mehrarbeit für eine Verwaltung. Aber Open Data sorgten für mehr Transparenz. Und auch die Sorge, dass sich Daten immer für oder gegen eine Sache auslegen ließen, kann Elstermann nicht verstehen: "Wenn meinetwegen die Kaufkraft in einem Teil von Sachsen-Anhalt schlecht ist, dann wird sie ja nicht besser, wenn man solche Daten nicht veröffentlicht."