Mit dem Mai beginnt die Saison der Freibäder und Badeseen. Allerdings öffnen nur wenige der von MDR SACHSEN-ANHALT befragten Badeseen und Freibäder direkt am 1. Mai. Einige ziehen aber im Laufe des Monats nach.

Das Freibad Altmark Oase Stendal öffnet laut Geschäftsführer Marcus Schreiber am 1. Mai, wenn das Wetter passt. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Das Freibad Altmark Oase in Stendal eröffnet am 1. Mai – zumindest, wenn das Wetter passt. Das sagte Geschäftsführer Marcus Schreiber MDR SACHSEN-ANHALT. Das Freibad Werben in Landkreis Stendal eröffnet erst etwas später; am 15. Mai ist der geplante Start. Sollte das Wetter gut sein, wird bereits eine Woche früher geöffnet.



Das Freibad in Havelberg öffnet ebenfalls zur Monatsmitte, am 17. Mai. Am Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel kann bereits ab dem 10. Mai gebadet werden.

Zu den wenigen Badeorten, die bereits am 1. Mai öffnen, gehört in der Region Magdeburg der Bremer Teich in Gernrode. Der See im Landkreis Harz startet am 1. Mai in die Badesaison. Das Kalibad Zielitz im Landkreis Börde ist dem Eröffnungsdatum 1. Mai sogar noch zuvor gekommen. Hier startete die Freibadsaison bereits am vergangenen Wochenende. Das Kalibad hatte damit landesweit einen der frühesten Eröffnungstermine.

Die Bäder im Landkreis Jerichower Land starten erst Anfang Juni in die Freibad-Saison. Ab 1. Juni sind beispielsweise die Freibäder in Möckern geöffnet.

In der Region Dessau kann am 1. Mai bereits im Seebad Edderitz in der Stadt Südliches Anhalt gebadet werden. Mit Eintritt öffnet das Bad allerdings erst am 1. Juni.

Die Badesaison der Freibäder und Seen um Dessau herum beginnt überwiegend Mitte Mai. Sollte das Wetter mitspielen, öffnet das Freibad Piesteritz bei Wittenberg am 11. Mai – sonst erst eine Woche später, also am 18. Mai. Das Flämingbad Coswig im Landkreis Wittenberg, das Erlebnisbad Roßlau sowie das Strandbad Sandersdorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 15. Mai.

Das Saline Freibad in Halle öffnet am 17. Mai. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller In Halle wird traditionell in Kostümen am 1. Mai in der Saale angebadet. Um 14 Uhr wird der Badestrand an der Ziegelwiese von Oberbürgermeister Bernd Wiegand eröffnet. Das beste Kostüm wird prämiert.



Zahlreiche Freibäder in der Region eröffnen Mitte Mai. So beispielsweise das Saline Freibad. Dort geht am 17. Mai die Saison los. Die Freibäder in Lützen und Freyburg im Burgenlandkreis öffnen am 15. Mai. Auch das Stadtbad Querfurt im Saalekreis soll am Mitte Mai öffnen; das genaue Datum steht noch nicht fest.