Umgestürzte Bäume haben im Harz wieder für Verkehrsbehinderungen gesorgt. So war beispielsweise die Landstraße zwischen Elbingerode und Drei Annen Hohne in beide Richtungen blockiert. Auch die Landstraße zwischen Elend und Schierke musste gesperrt werden.

Der Orkan "Sabine" richtete aber ingesamt weniger Schaden an als befürchtet. Das Umweltministerium ging in einer Schätzung von 500.000 Festmetern Schadholz in ganz Sachsen-Anhalt aus. Das ist deutlich weniger als bei vergleichbaren Sturmtiefs der vorigen Jahre. Das Orkantief "Friederike" beispielsweise hatte 2018 dreimal so viel Holz umgestürzt.