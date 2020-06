Blitzeinschlag beim Duschen Große Schäden nach Unwettern in Sachsen-Anhalt

Schwere Gewitter mit Starkregen haben an vielen Orten in Sachsen-Anhalt erhebliche Schäden angerichtet. In Gutenswegen in der Börde schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Der Hauseigentümer stand gerade unter der Dusche als es knallte: "Ich habe mich gerade geduscht, da hat es furchtbar gescheppert", so Siegfried Stakelies. Das Feuer breitete sich schnell unter dem Dach aus. Feuerwehren aus mehreren Ortschaften mussten anrücken. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.