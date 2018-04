Petition übergeben Schäfer fordern finanzielle Hilfe vom Land

Die Schäfer von Sachsen-Anhalt haben am Donnerstag im Landtag in Magdeburg eine Petition übergeben. Darin fordern sie mehr finanzielle Unterstützung. Inzwischen gebe es in Sachsen-Anhalt mehr Wölfe als Schäfer. Lämmer ließen sich schlechter vermarkten, zudem seien die Preise für Wolle im Keller. Schafe zu halten, lohnt sich deswegen kaum noch: "Der Markt ist nicht da", sagt Schäfer Klaus Gerstenberg MDR SACHSEN-ANHALT.