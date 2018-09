Neuer Dienstwagen auf Rezept Staatssekretär übernimmt Aufpreis für 7er-BMW

Der Fall rief Verwunderung hervor: Dem Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger (CDU) war ein höherklassiger BMW verordnet worden – per Rezept . Zumindest hatte ein Arzt bescheinigt, dass er wegen künstlicher Hüftgelenke und Knochenrückbildung Anspruch auf einen Spezialsitz hätte. Wie Regierungssprecher Matthias Schuppe MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, wird Schellenberger selbst den Aufpreis für den Leasingwagen tragen.

Der Leasingwagen kostet 50 Euro pro Monat mehr als der bisherige. Diese Mehrkosten will Schellenberger jetzt übernehmen. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung darüber berichtet, dass ihm der Wagen gestellt werde. Schellenberger lege im Jahr 65.000 Kilometer zurück und sei auf die zusätzliche Ausstattung angewiesen. Dabei war offen, wer das Geld dafür zahlen soll.

Das Aufsehen um den Fall hat die Linke im Landtag hellhörig werden lassen und dazu bewogen, bei der Landesregierung nachzuhaken. Die beiden Landtagsabgeordneten Kristin Heiß und Stefan Gebhardt haben am Montag eine Kleine Anfrage gestellt. Mit der Anfrage, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, wollen sie unter anderem in Erfahrung bringen, ob Schellenberger seine Hüftprobleme auch in anderen Bereichen vorgebracht hat, zum Beispiel bei der Büroausstattung.