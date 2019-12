Schiedsrichterboykott in Halle Kein Fußball ohne Schiris!

Doch bei Sabine Elfring, der verantwortlichen Professorin der Studie, ist noch etwas anderes hängengeblieben: "Am meisten hat mich überrascht, dass die Schiedsrichter so wenig von den Beleidigungen berührt sind. Also in dem Sinne, dass die sagen, wenn ich hier beleidigt werde, höre ich auf. Beleidigungen werden einfach hingenommen, als ob sie dazu gehören."