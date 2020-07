Deutschlandpakt und Deutschlandtakt So sieht Sachsen-Anhalts Zugverkehr der Zukunft aus

Die Bahn in Deutschland soll bis 2030 doppelt so viele Menschen befördern, 25 Prozent statt 18 Prozent aller Güter transportieren – und dabei pünktlicher, schneller und auch in der Fläche präsenter sein. Das sind die Ziele im so genannten "Schienenpakt", den Bundesregierung, Branchenverbände und Gewerkschaften am Dienstag beschlossen haben. Kern des Vorhabens ist ein in sich verzahnter Gesamtfahrplan für Deutschland, der Deutschlandtakt. Er plant bereits auf die Minute genau voraus, wann wo in Zukunft welcher Zug wie oft fahren wird. Der mittlerweile dritte Entwurf sieht für Sachsen-Anhalt neue Verbindungen vor – lässt aber auch Hoffnungen platzen. MDR SACHSEN-ANHALT-Bahnauskenner André Plaul beantwortet die wichtigsten Fragen.