Winterwetter zu Ostern Schnee und Glätte sorgen für Unfälle

Die B81 im Landkreis Börde ist am Samstagvormittag vom Neuschnee beherrscht worden. Bildrechte: MDR/Hans-Georg Unger

Schnee und Schneeregen haben am Samstag im Landkreis Börde für rutschige Straßen und Unfälle gesorgt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT prallten am Vormittag zwischen Bülstringen und Lemsell zwei Autos zusammen. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Sie kamen in die Krankenhäuser Haldensleben und Helmstedt. Vier von ihnen waren eingeklemmt und mussten aus den Wagen befreit werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die Landstraße 43 in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über Calvörde umgeleitet.

Auf der B 245 kam bei Schwanebeck ein Lastwagen von der glatten Fahrbahn ab und kippte um. Der Lkw hatte 20 Tonnen Kartoffeln geladen. Der leicht verletzte Fahrer kam einem Polizeisprecher zufolge in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war kurzzeitig gesperrt. Auch auf der Autobahn 2 zwischen Burg und Marienborn behinderte Schnee den Verkehr. Nahe der Abfahrt Bornstedt kam ein Pkw wegen Schneeglätte von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Nochmal Schnee

Am Osterwochenende hat es im Norden und Westen Sachsen-Anhalts noch einmal geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen in den höheren Lagen des Harzes am Samstag bis zu zehn Zentimeter Schnee. Auf dem Brocken türme sich der Schnee rund eineinhalb Meter hoch.

Auch in der westlichen Altmark an der Grenze zu Niedersachsen sei Neuschnee möglich, teilte der Wetterdienst mit. Der bleibe aber nicht lange liegen; der Boden sei dafür viel zu warm. Nur der Gipfel des Brockens werde sich auch weiter in Weiß hüllen.

