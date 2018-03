Wintereinbruch Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt

Auf der Elbbrücke auf der A2 staut sich der Verkehr nach einem Lkw-Unfall. Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger

Schnee und Eis sorgen weiter für erhebliche Probleme auf Sachsen-Anhalts Straßen. Seit Freitag kommt es immer wieder zu Unfällen und Straßensperrungen, vor allem auf den Autobahnen. Die Polizeidirektion im Süden des Landes nannte auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT in ihrem Bereich die A38 in Mansfeld-Südharz als Schwerpunkt. Dort hat es am Freitagabend zwei Unfälle mit vier Schwerverletzten gegeben. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei Kleintransporter und ein Pkw stießen zusammen. Zuvor war ein Lkw-Fahrer von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht.