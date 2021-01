In Teilen Sachsen-Anhalts sorgt Schneefall seit Sonntagmorgen für glatte Straßen. Wie die Polizei mitteilte, haben sich schon mehrere witterungsbedingte Unfälle ereignet. Betroffen ist aktuell vor allem die Autobahn 9. Dort behindere starker Schneefall den Verkehr, hieß es. Zwischen Vockerode und Coswig und zwischen Brück und Niemegk seien Lastwagen in die Mittelleitplanke gefahren. Der Verkehr wird dort an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Probleme gibt es auch auf der Autobahn 2: Zwischen Wollin und Ziesar in Brandenburg ist laut Polizei am Morgen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Die Polizei sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von unangepasster Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall. Zwei Menschen wurden demnach verletzt. Die A2 war in Richtung Magdeburg bis zum Vormittag gesperrt.