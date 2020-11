Der Deutsche Lehrerverband hat Alarm geschlagen: bundesweit seien 300.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Quarantäne. Immer mehr Schulen müssten schließen- eine Art "Salami-Lockdown", so Verbandspräsident Meidinger. In Sachsen-Anhalt sind laut Bildungsministerium des Landes Schülerinnen und Schüler aus rund 120 Schulen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Wie viele der Lehrkräfte ebenfalls in Quarantäne sind, dazu konnte das Ministerium keine Angaben machen.