Schuldneratlas 2017 Sachsen-Anhalter "dramatisch" überschuldet

Mehr als 245.000 Sachsen-Anhalter haben derzeit Schulden, die sie in absehbarer Zeit nicht abbauen können. Das entspricht einer Quote von 12,7 Prozent der Erwachsenen im Land. Das geht aus einem Bericht des Unternehmens Creditreform hervor.

Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen in Sachsen-Anhalt bleibt damit auf hohem Niveau. Allerdings ist die Zahl der überschuldeten Privatpersonen in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu 2016 leicht zurückgegangen. Im Oktober waren demzufolge 400 Sachsen-Anhalter weniger überschuldet als noch im Vorjahr.

Martin Plath von der Creditreform begründet den Rückgang mit der anhaltend guten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Das Unternehmen sieht die Situation im Land jedoch weiterhin als dramatisch an. Im Bundesvergleich belegt das Land den vorletzten Platz . Nur in Bremen sind mehr Menschen überschuldet.

Besonders hoch ist die Zahl der Schuldner in Magdeburg und Halle. In der Saalestadt sind mehr als 33.000 Personen und damit jeder sechste Erwachsene überschuldet. In Magdeburg haben fast 30.000 Einwohner Schulden. Das entspricht einer Quote von 14,6 Prozent. Unterschiede zeichnen sich auch in den Regionen des Landes ab. So ist der Anteil der Überschuldeten im Süden Sachsen-Anhalts höher als im Norden.