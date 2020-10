Auch Schülerinnen und Schüler, die aus ausländischen Risikogebieten zurückkehren, müssen sich laut Bildungsministerium nach der Rückreise sofort in 14-tägige Quarantäne begeben. Spätestens 72 Stunden nach der Rückkehr müssten sie sich auf das Coronavirus testen lassen, so das Ministerium.

In Sachsen-Anhalt haben der Landkreis Jerichower Land sowie der Burgenlandkreis die Marke der 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bereits überschritten. Für die Schulen im Burgenlandkreis gelten daher besondere Regeln zur Eindämmung der Pandemie, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Alle Personen auf Schulgeländen, in Schulgebäuden oder Horten müssten nun einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gelte nur für diejenigen nicht, die im Unterricht an ihrem Platz oder am Arbeitsplatz sitzen. Die Maskenpflicht an allen Schulen und Horten im Burgenlandkreis bleibt bis einschließlich 6. November bestehen.