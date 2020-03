Die Gemeinschaftsschule "Wilhelm Weitling" in Magdeburg – von Kindern fehlt hier seit einer Woche jede Spur – nun vermutlich noch mindestens bis zum 19. April.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

In Sachsen-Anhalt bleiben Schulen und Kitas mindestens eine Woche länger dicht als bisher geplant. Wie ein Regierungssprecher am Dienstag in Magdeburg bestätigte, werden die verordneten Schließungen bis zum 19. April verlängert.