Ihre Eltern können sie nicht unterstützen, da sie beide über 60 Jahre alt sind, systemrelevante Jobs haben und zudem 100 Kilometer weit wohnen. Sie hat zwar eine Schwester, diese ist aber auch gerade in der Quarantäne, da sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern aus Spanien ausreisen musste, wo sie eigentlich leben. "Es ist aber auch ein großes Fragezeichen: Dürften sie überhaupt herkommen, um mich zu unterstützen. Man hat einfach Angst, etwas falsch zu machen." In der Familie herrsche viel Verunsicherung "was ist ok, was nicht, da die Regeln ja auch nicht ganz klar sind".

Antje versucht, stark zu bleiben: "Ich weiß, dass ich das alles allein wuppen muss. Andere Mütter schaffen das ja auch." Dennoch sei alles ganz anders, als sie es sich vorgestellt habe. "Diese sechs Wochen Mutterschutz sind ja eigentlich dafür da, damit die Mutter sich erholen und auf die Geburt einstellen kann – diese Möglichkeit ist nun weg. Im Augenblick ist es ein 24/7 Job mit Open End und das ist auch das, was mich so belastet, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Keiner kennt die Situation, keiner weiß, was wird passieren und wie lange dauert das Ganze. Und das macht mich einfach so wahnsinnig. Wenn ich wissen würde, das dauert noch so und so lange, das wäre einfacher."