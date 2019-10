Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler Hier hat Sachsen-Anhalt Millionen Steuergelder verschwendet

Das "Schwarzbuch" des Bunds der Steuerzahler benennt regelmäßig Projekte der Landes- und Bundesregierung, bei denen Steuergelder verschwendet wurden. In Sachsen-Anhalt kritisiert der Bund vor allem vier Projekte und zeigt, was mit dem ausgegebenem Geld besser hätte finanziert werden können.

200 Millionen Euro für Rettung der Nord-LB

Bildrechte: dpa

Im Frühjahr 2019 geriet die Landesbank in finanzielle Schwierigkeiten, nach langem Hin und Her mussten Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und die Sparkassen die Bank mit zusätzlichem Geld vor der Pleite retten. Zwar hält Sachsen-Anhalt verhältnismäßig wenig Anteile an der Bank – dennoch mussten fast 200 Millionen Euro Aufgebracht werden.

Das künftige Geschäftsmodell der Nord-LB, Privatunternehmern dann zu helfen, wenn für Privatbanken das Risiko zu hoch ist, findet der Bund der Steuerzahler fragwürdig. Er fordert das Land auf, der Bank keine neuen Kredite zu gewähren.

Sechs Millionen Euro im Kampf um Mifa

Bildrechte: dpa

Um den kriselnden Fahrrad-Hersteller Mifa zu retten, hatte der Landkreis Mansfeld-Südharz einst das Konzerngelände gekauft und an Mifa wieder günstig vermietet. So sollten die Ausgaben des Landkreises wieder eingenommen werden, während Mifa kurzfristig solvent blieb. Mifa ging trotzdem pleite und der Landkreis musste das Gelände in die Insolvenzmasse geben – ohne die Ausgaben von rund sechs Millionen Euro zurückzubekommen.

Außerdem soll der Landkreis zu viel für das Gelände bezahlt haben. Mit dem so verlorenen Geld hätten laut Bund der Steuerzahler alle freiwilligen Ausgaben im Jahr 2019 finanziert werden können. Darunter fielen beispielsweise die Förderung von Vereinen.

Drei Millionen Euro für Schilder für neue Harz-Autobahn

Die Bundesstraße 6 wurde zur Autobahn 36 hochgestuft. Das freut den Harz, der sich davon ein besseres Image und mehr Touristen erhofft. Die Straße musste für die Hochstufung nicht ausgebaut werden. Allerdings müssen die gelben Bundesstraßen-Schilder gegen blaue Autobahn-Schilder ausgetauscht werden. Und das ärgert den Bund der Steuerzahler, denn die neue Beschilderung kostet laut Bund rund drei Millionen Euro.

Die Hoffnungen der Harzer, für Touristen attraktiver zu werden, teilt der Bund nicht. Denn weder wird die Straße weiter ausgebaut, noch ändert sich das Tempolimit. Mit dem Geld hätte man, laut Bund der Steuerzahler, zehn Kilometer Radweg finanzieren können.

75.000 Euro durch fehlerhafte Ausschreibungen des Landessportbunds

Der Landessportbund hat seit 2017 mindestens zwei Aufträge an Dritt-Firmen falsch ausgeschrieben. So wurde beispielsweise nicht billigste Anbieter europaweit gesucht. Weil möglicherweise deshalb zu viel Geld an Auftragnehmer gezahlt wurde und der Sportbund mit Steuergeld finanziert wird, müsste er deshalb knapp 75.000 Euro Steuergeld an das Land zurücküberweisen.

Doch die Ausschreibungen wurden dem Landesverwaltungsamt vorgelegt, und das hat die Ausschreibungen ausdrücklich abgesegnet. Deshalb bekommt das Land Sachsen-Anhalt keine 75.000 Euro zurück.